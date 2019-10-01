В Украине стартовал осенний призыв в армию

/ Фото: Минобороны Украины

С 1 октября стартовал осенний призыв на срочную воинскую службу, который продлиться до конца декабря. За три месяца планируется набрать в войска более 15 тысяч человек. Об этом сообщает Минобороны.

Так, согласно распоряжению Кабинета министров Украины № 880-р от 29 сентября 2019 года в октябре-декабре 2019 года в Вооруженные силы и другие военные формирования для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15 200 человек:

ВСУ – 9000 человек;

– 9000 человек; Государственная специальная службы транспорта – 800 человек;

– 800 человек; Государственная пограничная службы Украины – 4400 человек;

– 4400 человек; Национальная гвардия Украины – 1000 человек.

"Это решение Правительства обеспечит своевременное выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре-декабре 2019 года", – отмечают военные.

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Отметим, что призывники не могут быть отправлены в зону боевых действий на Донбасс и будут проходить службу в "мирных" воинских частях.

Как сообщали новости "Сегодня", в рамках осеннего призыва уже повестки получили более 37 тысяч киевлян, хотя план призыва для столицы составляет всего 634 человека. Всего призыву на срочную службу в Киеве подлежит 53 133 человека.

В свою очередь министр обороны Андрей Завгороднюк говорил, что в Украине могут отменить обязательный призыв в армию. По его мнению, система построения Вооруженных сил не должна базироваться на "срочниках".

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