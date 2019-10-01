Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,2
26,35

В Украине стартовал осенний призыв в армию

1 октября, 14:00

Юноши пополнят рады подразделений ВСУ, Нацгвардии, пограничников и Госспецслужбы транспорта

/ Фото: Минобороны Украины

С 1 октября стартовал осенний призыв на срочную воинскую службу, который продлиться до конца декабря. За три месяца планируется набрать в войска более 15 тысяч человек. Об этом сообщает Минобороны.

Так, согласно распоряжению Кабинета министров Украины № 880-р от 29 сентября 2019 года в октябре-декабре 2019 года в Вооруженные силы и другие военные формирования для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15 200 человек:

  • ВСУ – 9000 человек;
  • Государственная специальная службы транспорта – 800 человек;
  • Государственная пограничная службы Украины – 4400 человек;
  • Национальная гвардия Украины – 1000 человек.

"Это решение Правительства обеспечит своевременное выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре-декабре 2019 года", – отмечают военные.

Реклама

Читайте также: Осенний призыв в Харькове: на службу планируют набрать 1300 мужчин

В тренде
"Уникальный синоптический день": украинцев порадовали прогнозом погоды на 2 октября

Отметим, что призывники не могут быть отправлены в зону боевых действий на Донбасс и будут проходить службу в "мирных" воинских частях.

Как сообщали новости "Сегодня", в рамках осеннего призыва уже повестки получили более 37 тысяч киевлян, хотя план призыва для столицы составляет всего 634 человека. Всего призыву на срочную службу в Киеве подлежит 53 133 человека.

В свою очередь министр обороны Андрей Завгороднюк говорил, что в Украине могут отменить обязательный призыв в армию. По его мнению, система построения Вооруженных сил не должна базироваться на "срочниках".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

армия служба призыв срочники осенний призыв

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Два бабьих лета и короткое похолодание: народный синоптик рассказал о погоде в октябре
Два бабьих лета и короткое похолодание: народный синоптик рассказал о погоде в октябреУкраина
В Украине задумали поменять пенсионный возраст для женщин
В Украине задумали поменять пенсионный возраст для женщинЭкономика
Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты
Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакетыЭкономика
На Донбассе ликвидирован снайпер
На Донбассе ликвидирован снайпер "Скрипач": фото боевикаДонбасс
Обвал доллара замедлился: что будет с курсом через неделю
Обвал доллара замедлился: что будет с курсом через неделюФинансы
Смертельное ДТП под Харьковом: ВАЗ
Смертельное ДТП под Харьковом: ВАЗ "разорвало", водитель погибХарьков

Новости партнеров

Loading...