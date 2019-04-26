Под Киевом спасатели сняли ребенка с крыши

Спасатели помогли ребенку спуститься с помощью штурмовой лестницы

Фото: kv.dsns.gov.ua.

В Буче Киевской области ребенок залез с балкона на втором этаже пятиэтажного жилого дома на крышу пристройки и не смог самостоятельно оттуда слезть. Спасатели помогли ребенку выбраться из ловушки на высоте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

"Спасатели 35-й Государственной пожарно-спасательной части г. Буча с помощью штурмовой лестницы поднялись к мальчику и помогли ему спуститься с высоты", - говорится в сообщении.

Фото: kv.dsns.gov.ua

Свой поступок "маленький альпинист" объяснить не смог.

Ранее сообщалось, что в Днепре маленькая девочка застряла в батарее. Оказалось, малышка игралась, и ее ножка попала между радиатором отопления и стеной в спальне квартиры. Специалисты без применения аварийно-спасательного инструмента аккуратно вытащили ножку ребенка. Во время оказания помощи спасатели смазали ногу подсолнечным маслом. Ребенок в госпитализации не нуждался.

Также мы писали, что в Черкассах вор застрял на месте преступления. Жители уверяют: в их дом пришел воровать кабель.

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