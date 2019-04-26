Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Под Киевом спасатели сняли ребенка с крыши

Сегодня, 11:56

Спасатели помогли ребенку спуститься с помощью штурмовой лестницы

Фото: kv.dsns.gov.ua
Фото: kv.dsns.gov.ua.

В Буче Киевской области ребенок залез с балкона на втором этаже пятиэтажного жилого дома на крышу пристройки и не смог самостоятельно оттуда слезть. Спасатели помогли ребенку выбраться из ловушки на высоте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

"Спасатели 35-й Государственной пожарно-спасательной части г. Буча с помощью штурмовой лестницы поднялись к мальчику и помогли ему спуститься с высоты", - говорится в сообщении.

Фото: kv.dsns.gov.ua
Фото: kv.dsns.gov.ua

Свой поступок "маленький альпинист" объяснить не смог.

Ранее сообщалось, что в Днепре маленькая девочка застряла в батарее. Оказалось, малышка игралась, и ее ножка попала между радиатором отопления и стеной в спальне квартиры. Специалисты без применения аварийно-спасательного инструмента аккуратно вытащили ножку ребенка. Во время оказания помощи спасатели смазали ногу подсолнечным маслом. Ребенок в госпитализации не нуждался.

Также мы писали, что в Черкассах вор застрял на месте преступления. Жители уверяют: в их дом пришел воровать кабель.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Буча, спасение, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом спасатели сняли ребенка с крыши". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепре спасатели помогли маленькой девочке, которая застряла в батарее

24 апреля, 15:03

Ножка ребенка попала между радиатором отопления и стеной в спальне квартиры

Пес спас чихуа-хуа от гибели под колесами автомобиля: видео

17 апреля, 13:49

Инцидент сняла камера видеонаблюдения

В Полтавской области из горящей квартиры спасли женщину

16 апреля, 10:05

Пламя охватило квартиру в двухэтажном жилом доме

Спасенные во время пожара в Нотр-Даме произведения искусства находятся в мэрии Парижа

16 апреля, 08:57

В ближайшее время их передадут в Лувр

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

Умерла 33-летняя украинская боксерша Юлия Лясота

Гелетей прокомментировал желание Зеленского съехать из АП

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

Российские болельщицы в бомбической форме

Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу

Лиса радуется приходу хозяина (видео)

Путин объяснил свое решение по гражданству для жителей Донбасса

Лилия Подкопаева в третий раз станет мамой

Как быстро убрать живот: 14 супер-способов

Забирайте кожаные кроссовки ECCO практически по себестоимости

Самые красивые женщины всех времен

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Сегодня, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Сегодня, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

33-летняя украинская боксерша Юлия Лясота скончалась

Пушилин рассказал, о чем говорил с Ахметовым

"Бикини-стандарты": Дарья Приходько оказалась вне конкуренции