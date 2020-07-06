Под Киевом судят мужчину, укравшего из леса 20 сосен

В Барышевском районе мужчина предстанет перед судом за незаконную порубку деревьев в Барышевском районе, сообщает прокуратура Киевской области.

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Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении 32-летнего мужчины, который обвиняется в совершении незаконной порубки деревьев из лесозащитной полосы села Шелковое Барышевского района. Таким образом, он нанес государству на сумму почти 300 тыс грн (ч . 4 ст. 246 УК Украины).

Как оказалось, в апреле этого года обвиняемый без специального разрешения, незаконно вырубил 20 сосен на территории лесного хозяйства "Барышевский".

За содеянное обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Ранее в Закарпатской области чиновников лесхоза будут судить за служебную халатность: из-за них срезали более 400 деревьев породы бук.

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Напомним, СБУ начала расследование по статье "Экоцид", ведь среди факторов, повлиявших на огромные масштабы наводнения на западе Украины, могли быть действия или бездействие чиновников. По одной из версий следствия, разрушения могли быть вызваны незаконным ведением хозяйства, бездействием чиновников различных органов власти, ответственных за защиту окружающей среды.

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