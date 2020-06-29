Украли леса на три миллиона: чиновников будут судить за вырубки в Карпатах

В Закарпатской области, где уже который день ликвидируют последствия непогоды, чиновников лесхоза будут судить за служебную халатность. Как сообщили в Государственной службе расследовнаий, из-за них срезали более 400 деревьев породы бук.

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"Следствием установлено, что должностные лица ненадлежащим образом выполняли возложенные на них обязанности, чем допустили незаконную вырубку более 400 деревьев породы бук на вверенной им территории. В результате государству нанесен ущерб на сумму более 3 миллионов гривен", - написали на сайте.

Обвиняемым грозит от двух до пяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

В тренде Эколог назвала причину масштабного наводнения на западе Украины

Напомним, СБУ начала расследование по статье "Экоцид", ведь среди факторов, повлиявших на огромные масштабы наводнения на западе Украины, могли быть действия или бездействие чиновников. По одной из версий следствия, разрушения могли быть вызваны незаконным ведением хозяйства, бездействием чиновников различных органов власти, ответственных за защиту окружающей среды.

Кроме того, ранее мы писали, что компанию IKEA подозревают в изготовлении стульев из древесины, которую незаконно вырубили в украинских Карпатах.

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