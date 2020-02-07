Суд постановил вернуть за решетку убийцу ребенка, отсидевшего три с половиной года

Киевский апелляционный суд отменил решение Шевченковского райсуда о досрочно-условном освобождении Александра Балакирева, осужденного за убийство двухлетнего ребенка.

Это первый случай в истории украинской судебной системы, когда прокуратура обжалует решение суда и возвращает осужденного в тюрьму.

Александра Балакирева осудили за убийство двухлетнего пасынка 3,5 года назад. Все это время он провел в СИЗО и вышел в октябре 2019 го по закону Савченко.

Зал заседаний заполнен знакомыми семьи погибшего Димы. Сегодня судьи – как на экзамене. Если они вернут за решетку осужденного за убийство, которого выпустили досрочно, это станет первым случаем в истории украинского правосудия.

Судьи часто советуются друг с другом и трижды в ходе заседания выходят в совещательную комнату. Поводы подает новый адвокат Александра Балакирева. То подает ходатайство об отводе прокурора, то просит время, чтобы ознакомиться с делом, а потом вообще требует отложить слушания.

"Невозможно рассматривать эту апелляционную жалобу, которая ни на что не ссылается конкретно. Ходатайство – затребовать личное дело Балакирева с целью его исследования, и отложить дело", – говорит адвокат Александра Балакирева Руслан Сушко.

Зал возмущенно гудит из-за попытки адвоката отложить заседание. Сам Балакирев не пришел. Он дома, говорит адвокат, и боится выходить, мол, чтобы не наткнуться на мстителей. Ведь в районе, где живет Александр, его считают убийцей-педофилом. В 2016 году, заявляя о задержании убийцы хотя сексуального насилия над ребенком следователи не доказали. Отчима двухлетнего Димы посадили за побои, от которых и умер мальчик, как указано в материалах следствия. Приговор был – десять лет тюрьмы, но отсидел он три с половиной. Из СИЗО Александра Балакирева отпустили по так называемому "закону Савченко" и за то, что стал на путь исправления. Обжаловать это решение суда прокуратура не успела в указанный законом срок. И вот уже три месяца как убийца ребенка на свободе. Но через несколько часов заседания апелляционный суд постановил: вернуть Балакирева за решетку.

"Коллегия судей постановила: жалобу прокурора Стояновского удовлетворить, а решение Шевченковского суда отменить", – зачитывает решение суд.

Зал взрывается аплодисментами. Мать погибшего мальчика – Кристина Дяченко, не может сдержать слез.

"Я довольна таким вот началом, что лед тронулся, спасибо всем. Это – не массовка, а люди, которые нас поддерживают, надеюсь, что правосудие на нашей стороне", – говорит мать убитого мальчика Кристина Дяченко.

Фактически Александр Балакирев должен сейчас вернуться в тюрьму, но каким образом это сделать, в прокуратуре не знают. Ведь раньше с таким не сталкивались – чтобы апелляционный суд возвращал за решетку досрочно освобожденного.

"Решение апеляционного суда вместе с письмом будет направлено в полицию, которая осуществляет надзор за осужденным. Оснований находиться на свободе у него сейчас нет", – говорит пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

Направить полицию по месту прописки к Балакиреву должны после рассмотрения судебного решения, а это будет не раньше 10 февраля.

Ранее "Сегодня" сообщали о реакции прокуратуры на условно-досрочное освобождение Александра Балакирева.

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