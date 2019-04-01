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Под Киевом в травяном пожаре погиб человек

Сегодня, 19:40

За прошедшие выходные спасатели выезжали на тушение сухостоя и мусора 171 раз

Фото: ГСЧС Киевской области
Фото: ГСЧС Киевской области.
Под Киевом в травяном пожаре погиб человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/23e/a86/5ca23ea86fc7b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/23e/a86/5ca23ea86fc7b.jpg Происшествия За прошедшие выходные спасатели выезжали на тушение сухостоя и мусора 171 раз

Последние выходные марта у спасателей Киевской области оказались не из легких: пожарных вызывали на тушение 171 возгорания травяного настила и мусора. Общая площадь пожаров составила 216,19 га. К сожалению, на одном из травяных пожаров произошло непоправимое – погиб человек, сообщает ГСЧС Киевской области.

Трагедия произошла 31 марта. В 15:25 пожарным поступило сообщение о возгорании травы в селе Переяславское. После ликвидации пожара в 16:26 спасатели обнаружили тело мужчины 1946 года рождения. Причина пожара и гибели человека устанавливается.

Также масштабный по размерам пожар травяного настила возник 30 марта в селе Большая Офирна Фастовского района. В 17:40 спасатели получили сообщение о возгорании, а уже в 20:15 полностью его потушили. Огнем были охвачены 5 га. На тушение данного пожара были привлечены 4 единицы техники и 12 человек личного состава.

Наиболее пожароопасными стали Барышевский, Макаровский, Кагарлицкий, Ставищенский и Белоцерковский районы Киевской области.

Спасатели напоминают: сжигание сухой травы – очень опасно, огонь может перекинуться на лесные массивы и привести к серьезному пожару. Также, когда горит трава возле жилых домов, распространение огня, как правило, влечет за собой материальные потери, а также вредит жизни и здоровью людей.

Ранее в Киевской области произошел мощнейший в этом году пожар. 29 марта в Ворзеле сгорели производственно-складские помещения предприятия по изготовлению военной амуниции.

Охрана в панике металась между складами. Из-за сильного ветра была угроза распространения огня на соседние здания. Пожарные из Ворзеля своими силами не могли потушить пламя, и на помощь были вызваны расчеты со всей области.

Смотрите видео мощного пожара на складах:


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Тег пожар, трава, киевская область, ГСЧС, травяные пожары

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