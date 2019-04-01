Под Киевом в травяном пожаре погиб человек
За прошедшие выходные спасатели выезжали на тушение сухостоя и мусора 171 раз
Последние выходные марта у спасателей Киевской области оказались не из легких: пожарных вызывали на тушение 171 возгорания травяного настила и мусора. Общая площадь пожаров составила 216,19 га. К сожалению, на одном из травяных пожаров произошло непоправимое – погиб человек, сообщает ГСЧС Киевской области.
Трагедия произошла 31 марта. В 15:25 пожарным поступило сообщение о возгорании травы в селе Переяславское. После ликвидации пожара в 16:26 спасатели обнаружили тело мужчины 1946 года рождения. Причина пожара и гибели человека устанавливается.
Также масштабный по размерам пожар травяного настила возник 30 марта в селе Большая Офирна Фастовского района. В 17:40 спасатели получили сообщение о возгорании, а уже в 20:15 полностью его потушили. Огнем были охвачены 5 га. На тушение данного пожара были привлечены 4 единицы техники и 12 человек личного состава.
Наиболее пожароопасными стали Барышевский, Макаровский, Кагарлицкий, Ставищенский и Белоцерковский районы Киевской области.
Спасатели напоминают: сжигание сухой травы – очень опасно, огонь может перекинуться на лесные массивы и привести к серьезному пожару. Также, когда горит трава возле жилых домов, распространение огня, как правило, влечет за собой материальные потери, а также вредит жизни и здоровью людей.
Ранее в Киевской области произошел мощнейший в этом году пожар. 29 марта в Ворзеле сгорели производственно-складские помещения предприятия по изготовлению военной амуниции.
Охрана в панике металась между складами. Из-за сильного ветра была угроза распространения огня на соседние здания. Пожарные из Ворзеля своими силами не могли потушить пламя, и на помощь были вызваны расчеты со всей области.
Смотрите видео мощного пожара на складах:
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