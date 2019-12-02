Под Киевом вандалы осквернили могилу героя Небесной Сотни

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Вышгороде на местном кладбище вандалы осквернили могилу волонтера Евромайдана, который погиб от пули снайпера 20 февраля 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Посмертно он получил звание Героя Украины с орденом "Золотая Звезда" (21 ноября 2014 года) – за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства. А также медаль "За жертвенность и любовь к Украине", тоже посмертно", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области Реклама

Открыто уголовное производство по ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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На фото, которые опубликованы на сайте областной полиции, видно, что вандалы разбросали вокруг могилы землю.

Напомним, в Киеве неизвестный облил желтой краской памятный знак героям АТО в парке им. Рыльского в Голосеевском районе.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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