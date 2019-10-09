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В Киеве облили краской памятный знак героям АТО

9 октября, 09:58

Инцидент произошел в парке имени Рыльского в Голосеевском районе

Фото: Совет ветеранов АТО Голосеевского района Киева

Фото: Совет ветеранов АТО Голосеевского района Киева

В Киеве неизвестный облил желтой краской памятный знак героям АТО в парке им. Рыльского в Голосеевском районе. Об этом сообщается в Facebook Совета ветеранов АТО Голосеевского района.

"В нашем родном Голосеево на месте, где должен быть установлен памятник памяти погибших борцов за свободу и независимость Украины в антитеррористической операции на востоке Украины снова ЧП. Снова больной человек купил краску, не пожалел на это деньги, свою утреннюю прогулку по парку вместо того, чтобы насладиться красотой нашего Голосеева и свежим утренним воздухом, облил краской памятный знак", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коммунальщики уже отмыли памятный знак от краски.

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Фото: Совет ветеранов АТО в Голосеевском районе в Киеве

Фото: Совет ветеранов АТО в Голосеевском районе в Киеве

Ранее неизвестные разрисовали краской целый состав метрополитена в Киеве. Ван­­да­­лы закрасили все ок­­на и двери в вагонах. "Ху­­дож­­ников" ищет полиция.

Также на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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Киев вандализм голосеево

Источник: Сегодня

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