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Под Киевом внедорожник врезался в забор: водителя выкинуло из автомобиля

5 мая, 10:57

Водитель и пассажир, по предварительным данным, были пьяными

Под Киевом Volkswagen Amarok, под управлением пьяного водителя, на скорости влетел в кирпичный забор. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло сегодня ночью около 01:00. Как выяснилось, Volkswagen двигался по улице со значительным превышением скорости. Водитель не справился с управлением, и внедорожник врезался в кирпичный забор, частично его разрушив. Кроме того, после столкновения машина не остановилась, и влетела забор еще и боком. Из-за второго удара водителя, который не был пристегнут, выбросило из машины через дверь – он потерял сознание. Пассажир, который был пристегнут, серьезных травм не получил. Жители дома, в забор которого и врезался внедорожник, быстро вызвали медиков и копов.

"Скорая" госпитализировала водителя с подозрением на травму черепа. По предварительной информации, и водитель, и пассажир внедорожника были в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, не так давно в Киеве пьяный водитель автомобиля Mercedes протаранил на проспекте Григоренко девять машин и повздорил с патрульными.


Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег Киев, ДТП, внедорожник, забор, пьяный водитель

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