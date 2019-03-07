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В Тернопольской области легковушка протаранила каменный забор: пятеро пострадавших

Сегодня, 15:42

Среди пассажиров разбившейся машины было две несовершеннолетних девушки

Фото: Нацполиция
В Тернопольской области легковушка протаранила каменный забор: пятеро пострадавших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/11f/787/5c811f787d4a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/11f/787/5c811f787d4a6.jpg Запад Среди пассажиров разбившейся машины было две несовершеннолетних девушки

В Тернопольской  области пять человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Среди них – две несовершеннолетние девушки. Авария произошла в Кременце в ночь на 7 марта, около 2:30.

По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ-21099" не справился с управлением на скользкой дороге и автомобиль занесло. Машина врезалась в бетонное ограждение дома. Затем легковушку, по инерции, отбросило и она перевернулась на бок. Об этом сообщают в  полиции.

"Скорую" вызвал сам водитель, а после того, как пассажиров забрали медики, он покинул место происшествия. В полицию пришел через несколько часов. Говорит, что испугался и поэтому убежал.

У пассажиров диагностировали ушибы и другие телесные повреждения. Двоих  госпитализировали в травматологическое отделение. В водителя взяли кровь для проверки на содержание алкоголя. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее мы писали огибели восьми людей, включая ребенка, в результате ДТП на трассе Киев – Чоп во Львовской области.

Кроме того, 14 декабря в селе Поддубцы на Волыни 68-летний мужчина насмерть сбил 9-летнюю девочку.

ТакжеДТП с летальным исходом произошло в селе Угриново, что в Ивано-Франковской области: шестеро человек получили травмы, еще двое – погибли.

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Тег авария, ДТП, Тернополь, забор

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