В Тернопольской области легковушка протаранила каменный забор: пятеро пострадавших

Среди пассажиров разбившейся машины было две несовершеннолетних девушки

Фото: Нацполиция

В Тернопольской области легковушка протаранила каменный забор: пятеро пострадавших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/11f/787/5c811f787d4a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/11f/787/5c811f787d4a6.jpg 2019-03-07T15:42:00+02:00 Запад Среди пассажиров разбившейся машины было две несовершеннолетних девушки

В Тернопольской области пять человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Среди них – две несовершеннолетние девушки. Авария произошла в Кременце в ночь на 7 марта, около 2:30.

По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ-21099" не справился с управлением на скользкой дороге и автомобиль занесло. Машина врезалась в бетонное ограждение дома. Затем легковушку, по инерции, отбросило и она перевернулась на бок. Об этом сообщают в полиции.

"Скорую" вызвал сам водитель, а после того, как пассажиров забрали медики, он покинул место происшествия. В полицию пришел через несколько часов. Говорит, что испугался и поэтому убежал.

У пассажиров диагностировали ушибы и другие телесные повреждения. Двоих госпитализировали в травматологическое отделение. В водителя взяли кровь для проверки на содержание алкоголя. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований.

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