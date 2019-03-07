В Тернопольской области легковушка протаранила каменный забор: пятеро пострадавших
Среди пассажиров разбившейся машины было две несовершеннолетних девушки
В Тернопольской области пять человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Среди них – две несовершеннолетние девушки. Авария произошла в Кременце в ночь на 7 марта, около 2:30.
По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ-21099" не справился с управлением на скользкой дороге и автомобиль занесло. Машина врезалась в бетонное ограждение дома. Затем легковушку, по инерции, отбросило и она перевернулась на бок. Об этом сообщают в полиции.
"Скорую" вызвал сам водитель, а после того, как пассажиров забрали медики, он покинул место происшествия. В полицию пришел через несколько часов. Говорит, что испугался и поэтому убежал.
У пассажиров диагностировали ушибы и другие телесные повреждения. Двоих госпитализировали в травматологическое отделение. В водителя взяли кровь для проверки на содержание алкоголя. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований.
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