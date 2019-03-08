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Под Киевом во время пожара погибли двое маленьких детей

Сегодня, 11:24

Пожар в Вышгородском районе унес жизни детей 2018 и 2015 годов рождения

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
Под Киевом во время пожара погибли двое маленьких детей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d0c/50e/5c7d0c50eff55.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d0c/50e/5c7d0c50eff55.png Происшествия Пожар в Вышгородском районе унес жизни детей 2018 и 2015 годов рождения

В Киевской области в результате пожара в частном жилом доме села Синяк Вышгородского района погибли двое детей – 2018 и 2015 годов рождения. Еще один человек был госпитализирован.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, трагедия произошла 7 марта. Сообщение о возгорании поступило в 16:03, а ликвидировать огонь спасателям удалось в 19:30.

Огнем была уничтожена крыша дома, перекрытия и домашние вещи на площади 50 квадратных метров. К борьбе с пожаром привлекались 12 человек личного состава ГСЧС и три единицы техники.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы. 

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Тег пожар, дети, погибшие, киевская область, ГСЧС

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