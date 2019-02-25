Жуткая статистика: в ГСЧС назвали число погибших на пожарах с начала года
За минувшие сутки пожары унесли жизни 12 украинцев
С начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"Всего с начала 2019 нового года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 453 и 250 человек соответственно" – говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки, 24 февраля, в результате пожара погибли 12 человек, еще восемь – получили травмы различной степени тяжести. Спасатели отметили, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
Напомним, сегодня в Одессе произошел пожар в квартире четырехэтажного жилого дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело женщины, еще одну удалось спасти.
Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
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