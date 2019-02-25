Жуткая статистика: в ГСЧС назвали число погибших на пожарах с начала года

За минувшие сутки пожары унесли жизни 12 украинцев

Фото: Pixabay

Жуткая статистика: в ГСЧС назвали число погибших на пожарах с начала года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg 2019-02-25T13:50:00+02:00 Украина За минувшие сутки пожары унесли жизни 12 украинцев

С начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Всего с начала 2019 нового года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 453 и 250 человек соответственно" – говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки, 24 февраля, в результате пожара погибли 12 человек, еще восемь – получили травмы различной степени тяжести. Спасатели отметили, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

Напомним, сегодня в Одессе произошел пожар в квартире четырехэтажного жилого дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело женщины, еще одну удалось спасти.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

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