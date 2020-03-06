Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Под Киевом водители устроили драку прямо посреди дороги (видео)

6 марта, 12:41

Наталья Руда

Мимо дерущихся мужчин продолжали ездить авто

В Буче под Киевом двое водителей легковушек устроили драку прямо посреди проезжей части. Об этом сообщает 04597.com.ua.

Так, инцидент произошел на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Нового Шоссе.

В частности, на опубликованных в сети кадрах видно, как двое мужчин остановились на светофоре, потом вышли из своих машин и начали друг друга избивать рядом с проезжающими автомобилями.

Ранее двое водителей устроили драку после ДТП прямо на газоне возле проезжей части в центре столицы. Также подобные инциденты происходили на улице Автозаводской и недалеко от Центрального железнодорожного вокзала.

Напомним, в Киеве за 2019 год зафиксированы почти 41 тысяча ДТП. Основные причины аварий: нарушение правил маневрирования, несоблюдение дистанции, превышение безопасной скорости и нарушение правил проезда перекрестков. Нередко водители нарушаю ПДД из-за того, что отвлекаются от управления на общение по телефону и не замечают изменения дорожной обстановки.

Также новости "Сегодня" выясняли, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
драка водители Буча

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве супруги-заробитчане напали на таксиста, ударили по голове палкой и ограбили (видео)
В Киеве супруги-заробитчане напали на таксиста, ударили по голове палкой и ограбили (видео)Происшествия
Звезде русского шансона запретили въезд в Украину на три года
Звезде русского шансона запретили въезд в Украину на три годаПроисшествия
Бандит и боевик
Бандит и боевик "Оплота": стало известно, кого спецназ задержал в БорисполеПроисшествия
В Киеве взрыв в метро остановил движение поездов: первые подробности
В Киеве взрыв в метро остановил движение поездов: первые подробностиПроисшествия
В Киеве спорткар на скорости влетел в столб: погиб молодой парень (фото)
В Киеве спорткар на скорости влетел в столб: погиб молодой парень (фото)Происшествия
Резня под Киевом: задержан подросток, жертвы в реанимации
Резня под Киевом: задержан подросток, жертвы в реанимацииУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...