Под Киевом водители устроили драку прямо посреди дороги (видео)

В Буче под Киевом двое водителей легковушек устроили драку прямо посреди проезжей части. Об этом сообщает 04597.com.ua.

Так, инцидент произошел на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Нового Шоссе.

В частности, на опубликованных в сети кадрах видно, как двое мужчин остановились на светофоре, потом вышли из своих машин и начали друг друга избивать рядом с проезжающими автомобилями.

Ранее двое водителей устроили драку после ДТП прямо на газоне возле проезжей части в центре столицы. Также подобные инциденты происходили на улице Автозаводской и недалеко от Центрального железнодорожного вокзала.

Напомним, в Киеве за 2019 год зафиксированы почти 41 тысяча ДТП. Основные причины аварий: нарушение правил маневрирования, несоблюдение дистанции, превышение безопасной скорости и нарушение правил проезда перекрестков. Нередко водители нарушаю ПДД из-за того, что отвлекаются от управления на общение по телефону и не замечают изменения дорожной обстановки.

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