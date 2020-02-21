На столичных дорогах за год произошла почти 41 тысяча ДТП

В Киеве за 2019 год зафиксирована почти 41 тысяча ДТП. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в столице.

"Основные причины аварий: нарушение правил маневрирования, несоблюдение дистанции, превышение безопасной скорости и нарушение правил проезда перекрестков. Нередко водители нарушаю ПДДт из-за того, что отвлекаются от управления на общение по телефону и не замечают изменения дорожной обстановки", – говорится в сообщении.

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В полиции напомнили, что за пользование средствами связи, не оборудованными техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без помощи рук во время движения транспортного средства, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 425 гривен.

При этом за 2019 год копы вынесли более 3000 постановлений за подобное нарушение и почти 400 – с начала этого года.

Напомним, на протяжении января 2020 года на дорогах Украины произошло 11 836 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 271 человек. При этом, на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 3454 человека.

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