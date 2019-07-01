Под Киевом возле мусорных баков нашли младенца

Полицейские разыскивают мать новорожденного

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области.

Жуткий случай произошел в городе Узин Киевской области. На улице Котляревского прохожие обнаружили тело новорожденного мальчика, которое находилось возле мусорных баков. Полиция выясняет обстоятельства ЧП, однако по предварительной информации ребенок мог родиться мертвым.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции, судебно-медицинский эксперт. Тело младенца направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Предварительно установлено, что ребенок умер до начала физиологических родов", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство малолетнего ребенка". Полицейские проводят мероприятия по установлению личности матери новорожденного.

Напомним, недавно в столице произошел жуткий случай. В озере Вырлица был найдем убитым маленький мальчик – ребенку нанесли многочисленные ножевые ранения и несколько ударом молотком по голове. Подозреваемый задержан и отправлен под арест.

Напомним, в позапрошлом месяце трагедия с ребенком произошла в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Так, двое полицейских, находясь вне службы, решили развлечься, стреляя по банкам. Неподалеку гуляли двое малышей, и один из копов попал в голову одному из детей. Ребенок впоследствии умер.

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