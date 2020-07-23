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Под Киевом вспыхнула мусорная свалка: клубы черного дыма накрыли село (фото, видео)

23 июля, 08:29

Наталья Руда Наталья Руда

ЧП произошло в Белогородке Киево-Святошинского района

В селе Белогородка Киево-Святошинского района в среду, 22 июля, вспыхнул сильный пожар на мусорной свалке.

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Об этом сообщают жители села в паблике на Facebook.

"Сильно горит мусорная свалка! Куча пожарных, страшная вонь, рядом дома и люди не могут уже дышать!" – написала Алена Подгурская.

Также в Сети появилось видео пожара, на котором видны огромные клубы черного дыма.

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Жители Белогородки также пишут в социальных сетях о поджоге.

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На данный момент подробности инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве спасатели несколько часов тушили пожар на свалке, вспыхнувший неподалеку от пересечения улиц Коллекторной и Ревуцкого. Мусор был свален в яму и в некоторых местах глубина его наслоения достигала 10 м. Огонь удалось потушить быстро, а очаги тления, которые были снизу, приходилось тщательно заливать водой.

Кроме того, на днях в Киеве загорелся ЖК на улице Стеценко. Жители комплекса были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии, а полиция перегородила проезд во двор и никого не пропускала.

Также смотрите о масштабных пожарах в Луганской области:

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пожар Белогородка мусорная свалка

Источник: Сегодня

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