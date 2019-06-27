Под Киевом вторые сутки горят торфяники: фото

Предполагаемая причина пожара – поджог

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области.

Спасатели вторые сутки ликвидируют торфяной пожар в Ирпене. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.

"В среду, 26 июня, в 14:08 в оперативно-диспетчерскую службу Ирпенского региона поступило сообщение о возгорании травяного настила в г. Ирпень. К месту вызова были направлены дежурные караулы 36-й Государственной пожарно-спасательной части Ирпеня, 53-го Государственного пожарно-спасательного поста пгт. Гостомель, 52-ГПСП пгт. Ворзель и 54-ГПСП пгт. Коцюбинское", – говорится в сообщении.























По прибытию на место вызова спасатели установили, что возникло возгорание травяного настила на площади двух гектар и лесной подстилки на площади 0,5 га, что привело к торфяному пожару на площади двух гектар.

На месте происшествия сосредоточено девять единиц техники и 30 человек личного состава.

Предполагаемая причина пожара – поджог.

Ранее сообщалось о масштабном пожаре в селе Петропавловская Борщановка под Киевом. Там горели склады секонд-хенда.

Напомним, ранее в Киеве за один вечер в жилом доме сгорели четыре балкона – один за другим. Чтобы потушить огонь, приехало аж 27 пожарных, они задействовали пять единиц техники. Балконы выгорели дотла, а спасатели эвакуировали 15 жителей дома. Предварительная версия причины возгорания – окурок.

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