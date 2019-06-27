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Полиция начала расследование крупного пожара на складах под Киевом

27 июня, 15:08

Полицейские опрашивают свидетелей, работников и владельца складских помещений

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области.

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара на складах секонд-хенда в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возле столичной Окружной дороги.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции Киевской области.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Также полицейские опрашивают свидетелей, работников и владельца складских помещений. Устанавливается материальный ущерб. 

Напомним, что пожар вспыхнул накануне около 19:30, его ликвидировали в 23:53.

К тушению пожара привлекалось 75 человек личного состава и 19 единиц техники ГСЧС.

К счастью, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, ранее в Буче произошел масштабный пожар на складе секонд-хенда. Последний раз такой сильный пожар в этом городе бушевал в 2015 году, когда в Буче горела емкость с уайт-спиритом. Тогда сгорело три стареньких авто, которые стояли под стенкой у гаража.


Видео: Видео: @sativamarina

Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек. за прошлый год в огне погибло 2009 человек, из них — 47 детей. В 2017-м смертей было меньше — 1819 человек. В то же время спасателям удалось вырвать из лап огня 2335 человек, в том числе и 350 детей.

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Тег Киев, пожар, склад

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