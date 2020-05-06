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Под Киевом вторые сутки ищут пропавшего 16-летнего подростка

6 мая, 11:13

Наталья Руда

Роман Жабка ушел вечером 4 мая из дому в Новоселках

Полиция Киевской области сообщает о розыске 16-летнего Романа Жабки, который 4 мая около 20:00 ушел из дому в Новоселках по улице Садовой, 4 и до сих пор не вернулся.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, на вид парню 15-16 лет, у него худощавое телосложение, круглое лицо, зеленые глаза, короткие темно-русые волосы. Он одет в спортивный костюм и черные кроссовки.

При наличии информации о месте нахождения парня просят звонить по телефону "102".

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Фото: kyiv.region.rozisk.deti

Фото: kyiv.region.rozisk.deti

Не так давно в Киевской области нашли двух несовершеннолетних ребят, сбежавших из центра социальной поддержки детей и семей. Так, 10-летнего мальчика и 15-летнего юношу заметил экипаж копов поздно вечером на 51-ом километре трассы Киев – Чоп. Ребята шли по обочине в направлении Чопа. Дети объяснили патрульным, что "решили немного попутешествовать, а потом вернуться".

Напомним, в столице ранее искали пропавшего 16-летнего Артема Власенко.

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Ранее в Кременчуге копы сняли с подоконника открытого окна на пятом этаже жилого дома шестилетнего мальчика. Подробности смотрите в сюжете:

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дети розыск Новоселки

Источник: Сегодня

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