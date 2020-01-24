Под Киевом вымогатели, среди которых был коп, слали бизнесмену похоронные венки

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Киевской области задержали двух вымогателей, одним из них был работник полиции. Они требовали у бизнесмена 130 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции региона.

Так, в конце прошлого года житель Петропавловской Борщаговки получил шокирующий "подарок": похоронный венок с надписью угроз ему и его семье. Частный предприниматель, чтобы спасти свою жизнь и здоровье своих близких, обратился в полицию. Было открыто уголовное производство по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

"Сначала, шантажируя предпринимателя, злодеи требовали 50 тысяч долларов, действуя так, будто его "заказали" представители криминального круга. Мнимым спасителем оказался бывший водитель-охранник предпринимателя, который неожиданно предложил ему свою "помощь". Но для того, чтобы решить этот вопрос, нужно было оплатить часть от требуемой суммы", – говорится в сообщении.

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Злоумышленников задержали во время получения первого "транша". Именно мужчина, которому доверял пострадавший, оказался вымогателем.

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"Установлено, что работник полиции вместе со своим товарищем спланировал, организовал и принимал участие в вымогательстве. Его подельник уже был осужден за совершение вымогательства, хулиганства и незаконный оборот оружия. А полицейский в свое время был уволен из рядов НПУ за получение неправомерной выгоды и в этом году был восстановлен судом на службе", - уточнили в полиции.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным.

Напомним, в Виннице задержали участников преступной группировки, которые требовали от фермера вернуть несуществующий долг в размере 240 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии.

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