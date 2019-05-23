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В Виннице задержана банда вымогателей: опубликовано видео

23 мая, 14:24

Пытались забрать у фермера 200 гектаров земли

В Виннице сегодня задержали участников преступной группировки, которые требовали от фермера вернуть несуществующий долг в размере 240 тыс. долларов.

Как сообщает сайт Нацполиции в Винницкой области, злоумышленники были задержаны бойцами спецподразделения КОРД в одном из кафе в центре города.

По информации силовиков, трое жителей города в возрасте 27, 29 и 36 лет подозреваются в вымогательстве в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).

Они требовали от местного фермера вернуть несуществующий долг или погасить его путем переоформления права собственности на фермерское хозяйство.

Вымогателей задержали во время встречи с потерпевшим относительно переоформления документов на право собственности 200 гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения – содержание под стражей. За такое правонарушение предусмотрено до 7 лет заключения.

Как сообщалось, в Киеве был задержан бандит, вымогавший деньги у бизнесмена из Сум.

Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии.

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Тег Винница, задержание, фермер, КОРД, вымогатели

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