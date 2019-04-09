Под Киевом задержали группу подростков, бросавших камни в окна поездов

Хулиганы бросали горящие шины на железнодорожные пути и разбивали камнями маневровые светофоры

Фото: kv.npu.gov.ua.

Под Киевом задержали группу подростков, бросавших камни в окна поездов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c79/07d/5cac7907d2eb9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c79/07d/5cac7907d2eb9.jpg 2019-04-09T14:03:00+03:00 Происшествия Хулиганы бросали горящие шины на железнодорожные пути и разбивали камнями маневровые светофоры

В Киевской области задержали группу несовершеннолетних, которых подозревают в совершении преступлений на железнодорожных путях и повреждении имущества "Укрзализныци", сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

Так, ранее в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные разбили окна в пассажирском поезде на станции Триполье. Работники военизированной охраны железной дороги на месте преступления успели задержать несовершеннолетнюю девушку, которая рассказала о "компании" товарищей.

"Во время отработки прилегающей территории работники полиции задержали группу правонарушителей, трех ребят 12, 16, 17 лет и двух девушек 15-летнего возраста", - говорится в сообщении.

Установлено, что окна в поезде Киев-Мироновка разбили два старших ребят - жителей села Триполье.

Сейчас сотрудники полиции доказали их причастность к совершению 18 фактов правонарушений на железной дороге.

"Для забавы хулиганы бросали горящие шины на железнодорожные пути или оставляли там другие сторонние предметы. Разбивали камнями маневровые светофоры, что в свою очередь могло повлечь тяжкие последствия, поскольку это оборудование отвечает за безопасность движения поездов. Бросали камни в окна пассажирских поездов, чем подвергали опасности присутствующих там людей", - уточнили в полиции.

Полицейские продолжают устанавливать причастность несовершеннолетних к совершению других аналогичных преступлений. По факту хулиганских действий двух несовершеннолетних открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что неизвестные в балаклавах разгромили вагон пригородной электрички Киев – Фастов.

Также мы писали, что столичные правоохранители разыскали подозреваемых в дерзком нападении на городскую электричку, которое произошло 31 июля 2018 года. Напомним, тогда банда молодых людей остановила электропоезд между станциями "Сырец" и "Вышгородская", разрисовала вагоны и забросала пассажиров камнями.

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