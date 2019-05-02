Под Киевом задержали иностранца-педофила, совращавшего школьницу

Злоумышленник оказался гражданином Беларуси, у которого есть временный вид на жительство в Украине

Фото: kv.npu.gov.ua.

Полиция Киевской области задержала 36-летнего гражданина Беларуси по подозрению в совершении развратных действий в отношении 14-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"В полицию столичной области обратилась несовершеннолетняя жительница села Горенка Киево-Святошинского района с тем, что наглядно знакомый сосед несколько дней назад пытался ее изнасиловать. Школьница никому не рассказала о содеянном ранее, поскольку была напугана", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что подозреваемый недавно заселился в многоквартирном доме. Средь бела дня у подъезда он начал доверительную беседу с девочкой о ее однокласснице. Затем он пригласил девочку в свой дом продолжить разговор. В квартире мужчина набросился на несовершеннолетнего, начал раздевать.

"Школьница сопротивлялась и просила ее оставить. Однако на уговоры преступник не реагировал, пока не получил половое удовлетворение. Работники полиции задержали злоумышленника по месту временного проживания. Им оказался 36-летний гражданин Республики Беларусь, имеющий временный вид на жительство в Украине до 2020 года", - уточнили в полиции.

По факту развращения несовершеннолетней открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.

После объявления приговора суда и отбывания наказания в отношении иностранца будет рассматриваться вопрос о запрете ему въезда в Украину.

Ранее мы сообщали, что в Киеве задержан злоумышленник, совершивший развратные действия в отношении малолетних детей.

Также мы писали, что в Борисполе работник одного из образовательных учреждений развращал малолетних детей.

Напомним, что в Киеве задержали педофила. Мужчина представлялся фотографом и снимал несовершеннолетних.

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