Под Киевом задержали мужчину, который в кафе цеплялся к людям и угрожал им пистолетом

Дебошир в Борисполе был в нетрезвом состоянии

В Борисполе патрульные задержали мужчину, который угрожал посетителям кафе пистолетом.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Так, накануне днем нетрезвый мужчина зашел в кафе на улице Бежевка и начал цепляться к посетителям, угрожая оружием.

"Прибыв на место происшествия, патрульных встретил обеспокоен гражданин. Заявитель рассказал, что его несовершеннолетний сын зашел в кафе и в этот момент в помещение забежал неизвестный мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, и стал кричать и угрожать всем посетителям заведения предметом, похожим на оружие. 14-летний парень успел добежать до охранника заведения и сообщил о ситуации. Нарушителя удалось вывести на улицу", – говорится в сообщении.

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Патрульные задержали 36-летнего мужчину и вызвали на место оперативников.

Ранее в Киеве на перекрестке проспекта Академика Палладина и бульвара Вернадского произошел конфликт между двумя мужчинам, в ходе которого один из них достал пистолет и начал угрожать оппоненту.

Также мы сообщали, что в центре столицы произошла драка со стрельбой.

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