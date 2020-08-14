Под Киевом задержали мужчину, который в кафе цеплялся к людям и угрожал им пистолетом

В Борисполе патрульные задержали мужчину, который угрожал посетителям кафе пистолетом.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Так, накануне днем нетрезвый мужчина зашел в кафе на улице Бежевка и начал цепляться к посетителям, угрожая оружием.
"Прибыв на место происшествия, патрульных встретил обеспокоен гражданин. Заявитель рассказал, что его несовершеннолетний сын зашел в кафе и в этот момент в помещение забежал неизвестный мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, и стал кричать и угрожать всем посетителям заведения предметом, похожим на оружие. 14-летний парень успел добежать до охранника заведения и сообщил о ситуации. Нарушителя удалось вывести на улицу", – говорится в сообщении.
Патрульные задержали 36-летнего мужчину и вызвали на место оперативников.
Ранее в Киеве на перекрестке проспекта Академика Палладина и бульвара Вернадского произошел конфликт между двумя мужчинам, в ходе которого один из них достал пистолет и начал угрожать оппоненту.
Также мы сообщали, что в центре столицы произошла драка со стрельбой.
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