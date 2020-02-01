В Киеве пьяный мужчина угрожал пистолетом прохожему (видео)

ЧП произошло на "Академгородке" и, к счастью, обошлось без стрельбы

/ Фото: Информатор

В Киеве поздно вечером 31 января на перекрестке проспекта Академика Палладина и бульвара Вернадского произошел конфликт между двумя мужчинам, в ходе которого один из них достал пистолет и начал угрожать оппоненту. Об этом сообщает "Информатор".

По данным издания, после того как в ход пошло оружие, конфликт прекратился, однако очевидцы вызвали полицию. На место прибыли патрульные и остановили мужчину, у которого был пистолет. Сообщается, что оружие выпало на землю из-под одежды. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог объяснить ситуацию. При себе у него не было разрешения на травматический пистолет, он заявил, что документы на оружие находятся дома.

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Напомним, что в столице продолжаются поиски стрелка, который расстрелял мужчину в киевском Гидропарке. По данным правоохранителей, он произвел 11 выстрелов по автомобилю, в котором находился предприниматель. От полученных ран мужчина скончался. В салоне автомобиля также находилась женщина, которая чудом не пострадала.

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Кроме того, 17 декабря в Чабанах под Киевом конфликт между представителями коммунального хозяйства и строителями закончился дракой и стрельбой из пистолета.

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