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Под Киевом задержали мужчину, который выращивал коноплю в теплице

6 июня, 11:41

Работники полиции изъяли более 30 кустов запрещенного зелья

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua.

В Буче под Киевом полиция разоблачила мужчину, которые выращивал зелье конопли в парнике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

"Уроженец Донецка, временно проживающий в городе Буча, устроил парник, где выращивал зелье конопли. В специально оборудованном парнике работники полиции изъяли более 30 кустов запрещенного зелья", – говорится в сообщении.

41-летний мужчина признался, что собственноручно посадил коноплю и ухаживал за ней.

Также он пояснил, что выращивал коноплю для собственного потребления.

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua

"Истинные мотивы работники полиции выяснят во время проведения досудебного следствия. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз", - уточнили в полиции.

Открыто уголовное производство по ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua

При этом в полиции призвали граждан, которые владеют информацией о местах незаконного посева мака, конопли, или о местах, где хранят и употребляют наркотические вещества, уведомлять об этом правоохранительные органы.

Напомним, что полиция Житомирской области обнаружила у мужчины большое количество конопли, которая росла во дворе.

Кроме того, ранее мы писали, какие полезные и вредные свойства имеет конопля. Она может как затмить разум, так и болезнь облегчить. Например – рак, СПИД, болезнь Альцгеймера. Якобы полезное вещество? Но если речь идет о канабиноле – главном действующем веществе конопли, то полезное в нашем сознании превращается в наркотик.

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Тег конопля, задержание, Буча

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