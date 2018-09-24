Страшный наркотик или лекарство: чего больше от конопли – вреда или пользы

В Украине идет война с гашишем и марихуаной – наркотиками из конопли

Она может как затмить разум, так и болезнь облегчить. Например – рак, СПИД, болезнь Альцгеймера. Якобы полезное вещество?

Но если речь идет о канабиноле – главном действующем веществе конопли, то полезное в нашем сознании превращается в наркотик.

Но сейчас в США половина штатов или полностью позволяют использование конопли, или используют ее в медицинских целях. Еще две страны полностью легализовали использование марихуаны – это Уругвай и Канада. А частичное использование – легально в десятке стран Европы, Израиле. Использование конопли разрешает даже Северная Корея. С другой стороны, есть конвенция ООН об обороте наркотиков. И каннабис – в черном списке.

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В Украине идет война с гашишем и марихуаной – наркотиками из конопли. Молодые специалисты из Департамента противодействия наркопреступности очень стараются. Ведь этот наркотик по украинским государственным документам страшнее кокаина.

В постановлении кабинета министров номер 770, Об утверждении перечня наркотических средств, все наркотики разделены на три таблицы. В первой собраны все наркотики, запрещенные к использованию вообще. Именно здесь находится каннабис. А уже во второй таблице наркотические средства, использование которых ограничено, здесь уже кокаин и морфин.

Дмитрий Исаев кандидат медицинских наук ведущий научный сотрудник института физиологии имени Богомольца рассказывает, что изучал каннабиноиды (вещества, которые есть в каннабиса – ред.) В Арабских Эмиратах. В Украине это невозможно сделать.

Против такого положения дел выступают активисты конопляного марша. Сейчас требованиями марша является начало исследования каннабиноидов, как анальгетиков и других лекарственных средств. Украинские ученые лишены возможности работать с составными растения конопля.

Итак, наркотик? Наркотик, который то одна, то другая страна делает легальным. И даже самые выдающиеся люди планеты не гнушаются иногда покурить марихуану. Поскольку в украинском Министерстве здравоохранения никак не комментируют ситуацию, за ответом журналисты отправляются в Израиль.

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Почему именно Израиль? Во-первых, это страна, в которой было сделано открытие, которе изменило отношение к каннабису в цивилизованном мире. А во-вторых, здесь разрешено хранить, транспортировать и использовать каннабис. Правда, далеко не всем.

Его может получить только человек со специальными разрешением, которое выдается на определенный период. То есть, употреблять каннабис могут только больные с определенными заболеваниями. И выдают такие наркоманские, с точки зрения украинского законодательства, документы израильские врачи. Напомним, местная медицина считается одной из лучших в мире.

Курение конопли или прием ее другим способом прописывают в Израиле при ряде болезней.

Среди них и глаукома, и рассеянный склероз, и эпилепсия, и болезнь Паркинсона и многие другие. Ее применяют и при лечении онкозаболеваний, но только для снятия симптомов отравления химиотерапией. В основном же каннабис прописывают людям с посттравматическими психологическими синдромами.

Ранее было известно, что марихуана – это психотропный препарат. Именно поэтому и появилась запрет. Но что делает его психотропным? – над этим вопросом работали израильские ученые.

Для начала они разделили растение каннабис на составляющие. Оказалось, что среди тринадцати веществ только одно имело психотропное действие. Это и был тот самый тетрогидроканабинол (ТГК), или вещество Рафаэля Мешуляма.

Ранее немецкая организация BDK, представляющая полицию Германии, выступила за полную декриминализацию марихуаны в стране.

Как известно, в американском штате Калифорния 1 января официально начались продажи марихуаны в рекреационных целях.