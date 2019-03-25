Под Киевом задержали наркомана, который торговал своими лекарствами
Мужчина сбывал таблетки, которые получал для лечения от наркозависимости
В Фастове правоохранители задержали наркоторговца при продаже "товара". На месте преступления оперативники обнаружили и изъяли у злоумышленника 20 блистеров наркотических таблеток и вырученные средства от сбыта "Метадона". Одна таблетка таких "лекарств" стоила у наркодельца 200 грн, сообщает ГУ НП Киевской области.
Чтобы задокументировать преступную деятельность мужчины, полицейские провели ряд мероприятий и соответствующие оперативные закупки сильнодействующих лекарственных средств "Метадон" и "Соннат".
Установлено, что житель Фастова в настоящее время проходит заместительную поддерживающую терапию от наркозависимости в местной больнице. Там он на руки получал лекарственный наркотический препарат "Метадон", а за стенами медицинского учреждения сбывал его.
Полицейские провели санкционированные обыски в больнице и обнаружили ряд нарушений хранения наркосодержащих препаратов. Во время обысков правоохранители изъяли различную медицинскую документацию, в частности, медицинскую карту больного.
По факту сбыта мужчиной наркотического средства открыты два уголовных производства по ст. ст. 307 и 321 Уголовного кодекса Украины. По факту нарушения хранения наркотических веществ в больнице открыто уголовное производство по ст. 320 Уголовного кодекса Украины.
В медицинском учреждении проводится проверка соблюдения персоналом установленных действующим законодательством Украины правил хранения, учета и отпуска наркотических средств и психотропных веществ.
Ранее в Киеве пресекли деятельность крупнейшей в истории Украины нарколаборатории психотропов. По данным СБУ, организаторы наладили изготовление и сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах на территории Украины и за рубежом. Изготовление наркотиков проводилось в частном доме на столичных Осокорках.
Ранее сообщалось, что столичные правоохранители разоблачили и прекратили деятельность наркогруппы, организовавшей незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории Киева.
Также мы писали, что в аэропорту "Борисполь" в ходе проверки багажа, ехавшего из Варшавы транзитом в Тель-Авив, нашли 5,4 кг кокаина. В чемодане была двойная стенка, за которой лежали 5 свертков с белым порошком. Наркотики обнаружил служебный пес Фарт.
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