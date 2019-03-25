Под Киевом задержали наркомана, который торговал своими лекарствами

Мужчина сбывал таблетки, которые получал для лечения от наркозависимости

Фото: ГУ НП Киевской области.

Под Киевом задержали наркомана, который торговал своими лекарствами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8ff/797/5c98ff797c76b.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8ff/797/5c98ff797c76b.jpeg 2019-03-25T18:22:00+02:00 Происшествия Мужчина сбывал таблетки, которые получал для лечения от наркозависимости

В Фастове правоохранители задержали наркоторговца при продаже "товара". На месте преступления оперативники обнаружили и изъяли у злоумышленника 20 блистеров наркотических таблеток и вырученные средства от сбыта "Метадона". Одна таблетка таких "лекарств" стоила у наркодельца 200 грн, сообщает ГУ НП Киевской области.

Чтобы задокументировать преступную деятельность мужчины, полицейские провели ряд мероприятий и соответствующие оперативные закупки сильнодействующих лекарственных средств "Метадон" и "Соннат".

Установлено, что житель Фастова в настоящее время проходит заместительную поддерживающую терапию от наркозависимости в местной больнице. Там он на руки получал лекарственный наркотический препарат "Метадон", а за стенами медицинского учреждения сбывал его.

Полицейские провели санкционированные обыски в больнице и обнаружили ряд нарушений хранения наркосодержащих препаратов. Во время обысков правоохранители изъяли различную медицинскую документацию, в частности, медицинскую карту больного.

По факту сбыта мужчиной наркотического средства открыты два уголовных производства по ст. ст. 307 и 321 Уголовного кодекса Украины. По факту нарушения хранения наркотических веществ в больнице открыто уголовное производство по ст. 320 Уголовного кодекса Украины.

В медицинском учреждении проводится проверка соблюдения персоналом установленных действующим законодательством Украины правил хранения, учета и отпуска наркотических средств и психотропных веществ.

Ранее в Киеве пресекли деятельность крупнейшей в истории Украины нарколаборатории психотропов. По данным СБУ, организаторы наладили изготовление и сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах на территории Украины и за рубежом. Изготовление наркотиков проводилось в частном доме на столичных Осокорках.

Ранее сообщалось, что столичные правоохранители разоблачили и прекратили деятельность наркогруппы, организовавшей незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории Киева.

Также мы писали, что в аэропорту "Борисполь" в ходе проверки багажа, ехавшего из Варшавы транзитом в Тель-Авив, нашли 5,4 кг кокаина. В чемодане была двойная стенка, за которой лежали 5 свертков с белым порошком. Наркотики обнаружил служебный пес Фарт.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом задержали наркомана, который торговал своими лекарствами". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.