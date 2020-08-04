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Под Киевом задержали пьяного мужчину, совратившего 13-летнего подростка

4 августа, 08:57

Наталья Руда Наталья Руда

Жителю Вишневого грозит до восьми лет тюрьмы

В Вишневом полиция задержала 48-летнего мужчину, который подозревается в развращении малолетнего.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"По спецлинии 102 позвонили неравнодушные граждане, которые увидели, что в салоне авто, припаркованного на одной из улиц города Вишневое, взрослый человек совершает развратные действия в отношении ребенка. На место происшествия сразу прибыл наряд общественного формирования "Департамент охраны" и задержали злоумышленника, которого передали работникам милиции", – говорится в сообщении.

/ Фото: Киев Оперативный

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По данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей, он находится в изоляторе временного содержания.

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Мужчине грозит лишение свободы до восьми лет.

Ранее столичная прокуратура сообщила 50-летнему мужчине о подозрении в развращении двух 13-летних девушек, а также в изготовлении порно с участием одной из них.

Также в столичном парке "Отрадный" поймали мужчину, который приставал к мальчику в уборной, пока мама ребенка стояла на улице.

Кроме того, столичная полиция сообщила подробности задержания 41-летнего киевлянина, который подозревается в сексуальном насилии и развращении малолетних, в частности, 10-летней девочки.

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вишневое киевская область развращение

Источник: Сегодня

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