Под Киевом задержали пьяную горе-мать, разгуливающую с перепуганным малышом

Фото: патрульная полиция в Белой Церкви

В Белой Церкви патрульные задержали горе-мать, которая в состоянии алкогольного опьянения разгуливала с четырехлетним испуганным ребенком. Об этом сообщает пресс-служба местной патрульной полиции.

"Полицейские получили сообщение о том, что по улице Восточная идет женщина в состоянии опьянения с маленьким, испуганным ребенком. По словам прохожих, гражданка часто находится в пьяном виде и не смотрит за малышом. Очевидцы даже сказали, где проживает семья. Стражи порядка связались с коллегами из ювенальной превенции и сообщили им о событии", – говорится в сообщении.

Фото: патрульная полиция в Белой Церкви Реклама

Мальчика доставили в детскую городскую поликлинику, у него не было проявлений каких-либо болезней и телесных повреждений. Ребенка отправили в центр социально-психологической реабилитации детей для дальнейшего устройства ребенка.

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Напомним, Апелляционный суд в Киеве отменил для пересмотра приговор Голосеевского райсуда в виде восьми лет тюрьмы горе-матери Владиславе Трохимчук, которая на 11 дней оставила без присмотра двух своих малолетних детей.

Также в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали.

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