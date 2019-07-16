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Под Киевом задержали рецидивиста, который в костюме "Спайдермена" убил мужчину

16 июля, 13:24

Двадцатитрехлетний парень убил мужчину табуреткой

Фото: прокуратура Киевской области
Фото: прокуратура Киевской области.

Под Киевом правоохранители задержали мужчину, который убил мужчину табуреткой, переодевшись в костюм "Спайдермена". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Установлено, что 14 июля текущего года в с. Горенка Киево-Святошинского района Киевской области ранее судимый 23-летний парень, на почве длительных неприязненных отношений, находясь на территории домовладения потерпевшего, нанес последнему многочисленные удары табуреткой и деревянной палкой по голове. От причиненных телесных повреждений потерпевший скончался на месте совершения преступления, не дождавшись скорой медицинской помощи. Интересно, что на момент совершения указанного преступления подозреваемый замаскировался, надев костюм "Спайдермена", – говорится в сообщении.

Молодой человек задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины ("Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего"). Также в суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста на два месяца.

Ранее сообщалось, что в городе Фастов Киевской области произошло жестокое убийство: мужчина проник в дом своего знакомого и, пока тот спал, нанес ему 24 удара ножом.

Также в Харькове копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве


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Тег убийство, человек-паук, Горенка

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