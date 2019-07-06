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Жестокое убийство под Киевом: мужчина нанес жертве 24 удара ножом

6 июля, 13:16

В Фастове на почве взаимной ненависти произошло страшное преступление

Фото: Нацполиция

В городе Фастов Киевской области произошло жестокое убийство: мужчина проник в дом своего знакомого и, пока тот спал, нанес ему 24 удара ножом.

Полицейские задержали 39-летнего подозреваемого, который сознался, что пошел на преступление из чувства ненависти, сообщает "Информатор".

От полученных травм погиб на месте, однако злоумышленник решил сделать несколько "контрольных" ударов по голове своей жертвы.

В настоящее время мужчине предъявлены обвинения по статье "умышленное убийство", ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщалось, четверо детей погибли на пожаре в Одесской области из-за халатности родителей.

А в Харькове копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Как выяснилось позже, в одной из комнат 55-летний мужчина лежал прямо на горящем диване. Пожарные обнаружили его уже мертвым. Вскоре полицейские обнаружили на теле погибшего ножевое ранение между ребер. Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".


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Тег убийство, фастов, киевская область, поножовщина, резня

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