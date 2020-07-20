Под Киевом закрыли ночной клуб на барже: фото и видео

Полицейские разогнали ночную вечеринку в самом ее разгаре

На территории Киевской области продолжаются полицейские рейды, во время которых выявляют нарушения карантина в ночных клубах, ресторанах и кафе. Так, на выходных правоохранители приехали в шумный ночной клуб на барже, в самый разгар вечеринки, сообщили в полиции Киевской области.

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На дискотеке большинство гостей находились без масок, а также не соблюдали необходимую социальную дистанцию. Переоборудованную баржу с отдыхающими в ночь с 18 на 19 июля обнаружили работники Вышгородского отдела полиции на территории местного водоема.

На барже была установлена ​​аппаратура, иллюминация, мебель и оборудована кухня. Всего на борту насчитывалось около 300 человек и обслуживающий персонал.

По данному факту полиция открыла 6 уголовных производств, а именно по ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка), ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений), ст. 356 (Самоуправство), ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч. 2 ст. 15 в. 417 (покушение на нарушение правил кораблевождения) Уголовного кодекса Украины.

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В настоящее время полиция устанавливает круг лиц, причастных к организации деятельности ночного заведения на воде.

В целом, за прошедшую неделю полиция в Киевской области обнаружила 14 нарушений требований адаптивного карантина в Киево-Святошинском, Броварском, Обуховском районах, в городах – Васильков, Вышгород, Украинка, Белая Церковь и поселке Бородянка.

По всем фактам нарушений правоохранители составили в отношении владельцев и администраторов протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен. Отметим, что с начала карантинных мероприятий полицейские по указанной статье составили 841 административный протокол.

Отметим, после закрытия элитного ночного клуба под Киевом, где проводились вечеринки в карантин, столичные копы в ходе рейдов нашли нарушения еще в 28 ночных развлекательных заведениях.

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