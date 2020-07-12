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Вечеринки в карантин: под Киевом закрыли элитный ночной клуб

12 июля, 14:06

Наталья Руда Наталья Руда

Более 500 людей в заведении были без масок

Правоохранители Киевской области оштрафовали и закрыли элитный ночной клуб в Козине, в котором после 22:00, несмотря на карантинные ограничения, проводились вечеринки.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

По данным копов, полиция устроила рейд в ночной клуб и обнаружила там персонал и более 500 посетителей, которые были без средств индивидуальной защиты.

"Работники полиции составили два административных протокола относительно администратора ночного клуба по ст. 44-3 Кодекса Украины об административном правонарушении – нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Санкция ст. 44-3 КУоАП предусматривает наказание в виде наложения штрафа на граждан от 17 тысяч до 34 тысяч гривен и на должностных лиц – от 34 тысяч до 170 тысяч гривен.

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При этом полиция предложила жителям области сообщать о фактах нарушения карантина на условиях анонимности.

Ранее сообщалось, что в столице за нарушение карантина закрыли четыре ночных клуба. Отметим, что по состоянию на 12 июля в Киеве за сутки подтверждены 67 случаев инфицирования коронавирусом.

Также смотрите в видео, безопасно ли в условиях карантина посещать рестораны:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин ночной клуб козин

Источник: Сегодня

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