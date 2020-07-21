Под Киевом женщина за рулем Toyota во дворе дома сбила ребенка на велосипеде (фото)

Авария произошла в Вишневом на улице Европейской

В Вишневом, расположенном недалеко от Киева, женщина за рулем Toyota Rav4 сбила во дворе жилого дома ребенка на велосипеде.

Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на улице Европейской, 26.

"Женщина-водитель Toyota маневрировала во дворе и, избегая препятствие в виде другого припаркованного авто, совершила наезд на ребенка, который в это время катался на велосипеде. От шока водитель смогла остановиться только тогда, когда въехала в припаркованный автомобиль Skoda", - говорится в сообщении.

Ребенка срочно госпитализировали в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет" с сотрясением мозга, ушибом в области легких, живота и уха.

Ранее в Вишневом на улице Европейской водитель Ford на пешеходном переходе сбил молодую женщину с малолетним ребенком на руках.

Напомним, что в прошлом году во дворе жилого дома на Днепровской Набережной 59-летняя женщина за рулем авто, двигаясь задним ходом, сбила женщину с девятилетним ребенком. Ей было объявлено подозрение по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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