В Киеве задержали автомобилистку, наехавшую на женщину с ребенком

Женщина наехала на пешеходов во дворе дома в Дарницком районе

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве задержали женщину, которая накануне, 22 августа, во дворе дома в Дарницком районе наехала задним ходом на женщину-пешехода с малолетним сыном. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Сейчас фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Ранее сообщалось, что полиция Киева открыла уголовное производство по факту смертельной аварии, которая произошла вечером 18 августа на Гостомельском шоссе. Напомним, водитель Renault Logan службы такси потерял управление, вылетел с дороги и врезался в электроопору. От удара авто превратилось в груду металла, самые сильные повреждения пришлись на заднюю часть машины.

Напомним, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

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