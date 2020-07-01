Под Киевом водитель сбил на переходе женщину с коляской (видео)

В городе Вишневом произошло ДТП с участием пешеходов. Так, на улице Европейской водитель автомобиля Ford не заметил молодую женщину с малолетним ребенком на руках и детской коляской. Она переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу, когда водитель сбил их, сообщает паблик "Киев Оперативный".

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По предварительной информации, двухлетний ребенок и молодая женщина после аварии были в шоковом состоянии. У них – несколько ушибов, но их жизни, к счастью, ничего не угрожает.

Осторожно! Видео содержит сцены, не предназначенные для впечатлительных людей:

Ранее в селе Ковалевка Васильковского района 33-летний мужчина за рулем микроавтобуса, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сбил на обочине 13-летнюю велосипедистку. Пострадавшего ребенка забрали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Отметим, на днях в Днепре ремонтный поезд сбил коляску, в которой находился полуторагодовалый ребенок. Также неизвестный мужчина толкнул ребенка и его мать под прибывающий поезд на вокзале германского Франкфурта-на-Майне. Женщину госпитализировали, ребенка спасти не удалось.

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