Под Киевом женщина за рулем внедорожника протаранила сразу пять машин: фото и видео

По предварительным данным, женщина за рулем была пьяной

/ Фото: Нацполиция

В Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, по предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"Инцидент произошел в 11:20 в городе Боярка Киево-Святошинского района, по улице Крещатик, 88-А. У многоэтажки 33-летняя женщина не справилась с управлением и въехала в официальную парковку, где повредила пять авто местных жителей", – заявили в полиции.

При этом, по словам копов, женщина демонстрировала признаки опьянения, но проходить тест категорически отказалась.

"Нарушительница при свидетелях отказалась от прохождения теста на алкоголь. Правоохранители доставили ее в больницу для медицинского освидетельствования, но и там женщина не дала согласия", – говорится в сообщении.

Автомобиль женщины был изъят и доставлен на штрафплощадку, а полицейские составили админпротокол по статье "управление транспортными средствами в состоянии опьянения".

Напомним, ранее в Киеве девушка-водитель за полчаса устроила сразу два ДТП: в первом она врезалась в бетонное ограждение, а во втором протаранила машины, припаркованные у полицейского участка. Прибывшим копам женщина рассказала, что первый раз села за руль, однако полицейские выяснили, что девушка была попросту пьяной.

Как сообщали новости "Сегодня", за девять месяцев 2019 года в Украине произошло больше сотни тысяч аварий. В частности, общее количество ДТП выросло на 6,2% (за девять месяцев 2018 года было зафиксировано 108 070 аварий). В результате этих ДТП погибли 2369 человек.

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