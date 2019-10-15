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Страшная статистика ДТП: с начала года произошло больше сотни тысяч аварий

15 октября, 11:24

На украинских дорогах с начала года погибли 2369 человек

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Объектив

За девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 2369 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

Копы подчеркнули, что по сравнению с тем же периодом прошлого года все показатели аварийности на украинских дорогах увеличились.

В частности, общее количество ДТП выросло на 6,2% (за девять месяцев 2018 года было зафиксировано 108 070 аварий).

В дорожных происшествиях пострадали 18 446 человек (в 2018 году за тот же период – 17 319), что на 6,5% больше, чем в прошлом году. Также увеличился показатель жертв автокатастроф – если в 2018-м за девять месяцев на дорогах погибли 2266 человек, то в нынешнем – 2369, что на 4,5% больше.

Отметим, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Источник: Сегодня

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