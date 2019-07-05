Под Переяславом-Хмельницким подросток прострелил ногу младшему брату

Школьник в отсутствие своего дяди взял у него пневматическую винтовку и решил развлечься

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области.

В Киевской области произошло очередное ЧП со стрельбой. Так, в селе Подолье Барышевского района 14-летний подросток из пневматической винтовки ранил 13-летнего двоюродного брата. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

"Сообщение по спецлинии "102" о ранении 13-летнего парня поступило около 22.00 от врача Переяслав-Хмельницкой районной больницы. Брат прострелил ногу двоюродному брату. На место происшествия в с. Подолье сразу выехала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, 14-летний подросток в отсутствие своего дяди взял у него в одной из комнат пневматическую винтовку и решил развлечься", – говорится в сообщении.

Парень начал стрелять по столбику, который стоял на улице возле дома, однако промахнулся и случайно попал в ногу своего брата, который живет по соседству и просто прогуливался. Ребенку была оказана медицинская помощь, он доставлен в больницу с пулевым ранением нижней левой голени.

"Потерпевшая сторона от претензий отказалась, но появились вопросы у службы ювенальной превенции по уходу за ребенком, который взял винтовку. Его дядя должен был более ответственно отнестись к тому, чтобы спрятать ружье подальше от глаз ребенка", - уточнили в полиции.

Напомним, что в позапрошлом месяце в Переяславе-Хмельницком Киевской области произошла трагедия с ребенком – полицейские, стреляя по банкам, попали в голову мальчику – Кириллу Тлявову, гуляющему неподалеку. Ребенок впоследствии умер, а полицейских отстранили от службы и отправили под стражу.

Также сообщалось, что оружие, из которого стреляли в мальчику, до сих пор не нашли.

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