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Убийство Кирилла Тлявова: оружие, из которого застрелили мальчика, еще не нашли

26 июня, 18:13

Установлено, из какого оружия копы убили мальчика в Переяславе, осталось только его найти

Фото: facebook.com
Фото: facebook.com.

Украинские следователи установили тех, кто присутствовал в момент убийства пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Об этом сообщил 26 июня на брифинге руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба.

"Установлен круг лиц, которые находились во время выстрелов из огнестрельного оружия. Мы проводим обыски. У многих фигурантов обыски проведены повторно", – сказал он.

По извлеченной пуле удалось определить оружие, из которого был совершен выстрел. Теперь главной целью ГБР Труба называет поиски оружия, из которого был убит ребенок.

"Его местонахождение не установлено, потому что среди лиц, причастных к совершению этого преступления, есть представители правоохранительных органов. Субъект действовал умышленно на уничтожение оружия", – констатировал он, назвав случившееся "непростым преступлением".

Труба отметил, что продолжающиеся следственные экспертизы может понадобиться от трех до пяти месяцев.

"Мы проводили дополнительные допросы, одновременные допросы. Следственные действия по этому уголовному производству продолжаются ежедневно", – резюмировал он.

Также в ГБР отметили, что следователи ежедневно контактируют с семьей Тлявова, которые как потерпевшие имеют полный доступ к материалам дела.

Напомним, по предварительной информации, 31 мая полицейские в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд отправил под арест на два месяца без права залога двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.


Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

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Тег расследование, убийство детей, ГБР, переяслав-хмельницкий, Тлявов

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