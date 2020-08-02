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Подозреваемому в избиении женщины в поезде грозит семь лет тюрьмы

2 августа, 03:42

Елена Вус Елена Вус

Мужчине сообщено о подозрении

Мужчине, который в вагоне поезда напал на пассажирку, грозит до 7 лет лишения свободы.

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Об этом говорится в сообщении на странице прокуратуры Киева в Facebook.

"Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Ранее стало известно, что Соломенским районным судом столицы подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 28 сентября.

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Напомним, в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать. По ее словам, в ту ночь она ехала с ребенком в купе. Анастасия проснулась от сильных ударов по голове. Сначала неизвестный ее жестоко избил, а потом попытался изнасиловать.

Подозреваемым оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения. Он был трижды судим. В 1996 году – за угон автомобиля, в 1999 – за хулиганство, в 2008 – за кражу.

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