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Погоня в Киевской области: полиция задержала мужчину с оружием (видео)

9 декабря, 14:54

ЧП произошло на трассе Киев - Харьков

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Киевской области правоохранители задержали водителя, который, убегая от полицейских, выбросил из машины пакет с оружием. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионею

"На КПП трассы Киев – Харьков работники патрульной полиции пытались остановить автомобиль Opel за нарушение правил дорожного движения. Однако водитель не выполнил законное требование полицейских и попытался скрыться. Во время непродолжительного преследования легковушки полицейские заметили, что водитель-беглец выбросил на обочину пакет с неизвестным содержимым", – говорится в сообщении.

В итоге водителя задержали. Им оказался 31-летний уроженец Черниговской области, который уже ранее имел проблемы с законом – за незаконное хранение оружия и другие правонарушения.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

При этом в выброшенном пакете полиция нашла пистолет "Форт-12", глушитель, 14 патронов калибра 9 мм.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на стации метро "Вокзальная" полицейские задержали мужчину, который пытался перевезти в подземке гранаты.

Также напомним, что в декабре в Киеве задержали банду, занимавшуюся поставками оружия криминалитету. В состав группировки входил сотрудник Нацполиции столицы.

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оружие киевская область погоня

Источник: Сегодня

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