Погром в пиццерии на Позняках: в прокуратуре рассказали, что грозит дебоширам

Парни били посетителей, ломали мебель и разнесли на машине дверь в заведение

Фото: Киев Оперативный

Столичная прокуратура сообщила о подозрении парням, которые участвовали в разгроме столичной пиццерии. Установлено, что около полуночи 1 декабря 2019 года группа молодых людей, отдыхая в заведении питания, расположенном по ул. Срибнокильской в ​​Дарницком районе столицы, грубо нарушала общественный порядок. Парни оскорбляли посетителей и персонал, избивали руками и ногами, крушили мебель.

Сотрудники частной охраны, прибывшие на место происшествия, пытались успокоить агрессивных мужчин, однако последние продолжали грубо нарушать общественный порядок и устроили драку с охранниками. Напоследок дебоширы разнесли автомобилем двери пиццерии.

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По результатам следственных действий правоохранителям удалось установить трех участников этих событий. Ими оказались местные жители 1989, 1997 и 1998 года рождения. Теперь им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

В случае доказательства вины хулиганам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, что в ночь на 2 декабря между посетителями и персоналом заведения произошла массовая драка. До приезда полиции люди, которые устроили драку, скрылись, но сначала въехали на автомобиле в само заведение. Как сообщили в полиции сайту "Сегодня", личность водителя авто уже установлена. Решается вопрос по поводу открытия уголовного производства по статье "Хулиганство". Сколько человек принимали участие в драке, точно неизвестно, но есть информация о восьми травмированных в результате драки.

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