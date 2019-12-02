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В Киеве агрессивные молодчики разнесли пиццерию

2 декабря, 03:44

Агрессивные гости провоцировали персонал и посетителей заведения

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на метро Позняки в пиццерии MisterCat произошла массовая драка. Десять человек провоцировали посетителей и персонал, сообщает "Киев оперативный".

Провокаторы сначала ворвались внутрь пиццерии, где устроили конфликт, из-за которого произошла драка.

"Но и этим не закончилось – после драки парни на машине разнесли входную дверь заведения", - говорится в сообщении.

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Фото facebook.com/KyivOperativ

Сейчас устанавливаются детали и последствия инцидента.

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Ранее в супермаркете на столичных Осокорках двое молодых людей устроили драку прямо в отделе продажи овощей.

Также на столичной Борщаговке произошла драка между коммунальщиками и двумя парнями. Инцидент произошел на перекрестке улицы Тулузы и бульвара Ромена Роллана.

Кроме того, в Киеве оперативники задержали молодого человека, которого несколько месяцев разыскивали за избиение парня в столичном Гидропарке.

Такжена платформе центральной станции столичной подземки "Майдан Незалежности" весной произошла драка. Так, неизвестный мужчина и парень догоняли друг друга на платформе и наносили удары, пугая остальных пассажиров. При этом на опубликованных видео было видно, как мужчина упал у вагона поезда, а парень бил его ногами.

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Киев драка позняки конфликт погром пиццерия

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