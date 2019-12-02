В Киеве агрессивные молодчики разнесли пиццерию

В Киеве на метро Позняки в пиццерии MisterCat произошла массовая драка. Десять человек провоцировали посетителей и персонал, сообщает "Киев оперативный".
Провокаторы сначала ворвались внутрь пиццерии, где устроили конфликт, из-за которого произошла драка.
"Но и этим не закончилось – после драки парни на машине разнесли входную дверь заведения", - говорится в сообщении.
Фото facebook.com/KyivOperativ
Сейчас устанавливаются детали и последствия инцидента.
Ранее в супермаркете на столичных Осокорках двое молодых людей устроили драку прямо в отделе продажи овощей.
Также на столичной Борщаговке произошла драка между коммунальщиками и двумя парнями. Инцидент произошел на перекрестке улицы Тулузы и бульвара Ромена Роллана.
Кроме того, в Киеве оперативники задержали молодого человека, которого несколько месяцев разыскивали за избиение парня в столичном Гидропарке.
Такжена платформе центральной станции столичной подземки "Майдан Незалежности" весной произошла драка. Так, неизвестный мужчина и парень догоняли друг друга на платформе и наносили удары, пугая остальных пассажиров. При этом на опубликованных видео было видно, как мужчина упал у вагона поезда, а парень бил его ногами.
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