Полицейские рассказали, что нашли рядом с телом известного волонтера

Полицейские проводят следственные действия в рамках расследования смерти известного волонтера Алексея Кучапина в Киеве, который пропал несколько дней назад.

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Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

Об исчезновении 39-летнего мужчины 19 июля сообщила его жена. Женщина рассказала, что ее муж 16 июля уехал на машине в город Днепр и с тех пор на связь не выходил. 21 июля его тело в арендованной квартире в Днепровском районе столицы обнаружили полицейские.

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"Эту квартиру умерший арендовал 15 июля. Владелец предупредил, что на днях придет мастер, чтобы установить кондиционер. Однако затем арендатор на связь не выходил и двери не открывал. После этого владелец пытался попасть в квартиру, однако с внутренней стороны двери были вставлены ключи", – говорится в сообщении.

Силовики рассказали, что судебно-медицинский эксперт осмотрел тело умершего и внешних признаков насильственной смерти не обнаружил. При осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку. Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Также правоохранители нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью.

Силовики рассказали и о диване со странными пятнами, о котором ранее сообщили друзья покойного.

"По предварительным выводам экспертов, пятна на мебели появились в результате естественного процесса разложения человеческого тела, ведь мужчина пролежал мертвым в помещении не менее 5 суток при температуре около 25 градусов по Цельсию. Перед тем, как позволить владельцу зайти в квартиру, эксперты отобрали необходимые биологические материалы для проведения экспертных исследований. Для установления окончательной причины смерти мужчины назначен ряд необходимых экспертиз", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Киеве скончался известный волонтер.

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