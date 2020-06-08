Прошел войну и умер от болезни: в Киеве скончался известный волонтер

Спустя несколько месяцев после гибели военного парамедика Игоря Недилько в Киеве в результате болезни скончался известный волонтер и участник боевых действий на Донбассе Виталий Панич.

Как сообщила на своей странице в Facebook другой волонтер Анна Майборода, мужчина умер 7 июня в одном из столичных медицинских учреждений.

"Шок. Ужас. Смерть победила. В 20:20 после остановки сердца и реанимации. Мы его потеряли", – пишет она.

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Перед смертью Панич боролся с рядом заболеваний – пневмонией, печеночной та почечной недостаточностью – два года назад ему удалили одну почку. Кроме того, он находился в реанимации и дышал при помощи кислородной маски.

При этом отмечается, что коронавируса у него не было – ПЦР-тест дал отрицательный результат.

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Напомним, в прошлом году в ДТП в Черниговской области погибла другой волонтер Марина Шеремет – ее машина на скорости слетела в кювет и врезалась в дерево. Вместе с ней в машине находился ее муж – он пострадал, но выжил.

А в прошлом месяце Украину шокировало массовое убийство волонтеров и ветеранов войны на Донбассе в Житомирской области. Приехавших на рыбалку в Попильнянский район семерых мужчин застрелил их товарищ. Пережить бойню удалось лишь одному ее участнику.

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