Полицейские задержали "минера" столичных больниц

Зачем мужчина сделал ложное сообщение о минировании, он объяснить не смог

Иллюстрация. Фото: Вместе.

В Киеве оперативники задержали псевдоминера медицинских учреждений. Шутником, который сделал ложное сообщение о минировании, оказался житель Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Несколько дней назад в столичную полицию поступило сообщение о том, что в Киеве заминированы медицинские подстанции. В результате правоохранители тщательно обследовали 24 учреждения: во время проверок не было обнаружено никаких подозрительных предметов или опасных веществ", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность человека, который осуществил анонимный звонок в полицию с сообщением о минировании. Впоследствии правонарушителя задержали, им оказался житель Киевской области 1983 года рождения. Свой поступок четко объяснить полицейским мужчина не смог. Копы обнаружили и изъяли у него вещественное доказательство – мобильный телефон, с которого он осуществил вызов.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Не так давно также мы писали, что в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев был в Святошинском районе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Полицейские задержали "минера" столичных больниц". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"