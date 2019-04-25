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Из аэропорта "Киев" второй раз за неделю эвакуировали пассажиров

Сегодня, 12:55

Об отмене или переносе рейсов не сообщалось

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве уже второй раз за неделю в Международном аэропорту "Киев" ("Жуляны") имени Игоря Сикорского ищут взрывчатку. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта "Киев", расположенного на улице Медовой. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных", – говорится в сообщении.

Правоохранители проводят  эвакуацию лиц и проверяют здание и прилегающую к нему территорию.

Напомним, что на днях из аэропорта "Киев" также эвакуировали пассажиров из-за сообщений о бомбе.


Не так давно в центре Киева правоохранители проверяли сообщение о заминировании торгового центра "Гулливер", персонал и посетителей эвакуировали.

Также полиция проверяла информацию о минировании здания КГГА на Крещатике. Тогда всех сотрудников и посетителей эвакуировали, а на место прибыли оперативники, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики.

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Тег Киев, минирование, аэропорт Киев

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Источник:

Сегодня

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