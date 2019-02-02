Полиция Киева прокомментировала новость о похищении девушек

Правоохранители опровергли новость о похищении двух молодых девушек на Осокорках

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua.

Полиция Киева прокомментировала новость о похищении девушек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8b4/ace/5c48b4ace1a05.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8b4/ace/5c48b4ace1a05.jpg 2019-02-02T14:26:00+02:00 Происшествия Правоохранители опровергли новость о похищении двух молодых девушек на Осокорках

В полиции Киева оперативно выяснили судьбу двух девушек, которые якобы были похищены в районе метро "Осокорк"и и увезены в неизвестном направлении на Hyundai Accent.

"Похищение" девушек в Киеве: трое подруг целую ночь проводили время в копании с парнями. Потом две из них уехали развлекаться, забыв о третьей. Она и сообщила о, как ей показалось, похищении", – заверили копы.

В полиции подчеркнули также, что "никто никого не похищал, со всеми участниками происшествия все хорошо, претензий никто ни к кому не имеет".

Отметим, что сообщение о похищении в сети появилось со ссылкой на очевидцев, которые заявляли о том, якобы неизвестные мужчины представились полицейскими, силой затолкали девушек в машину, и при этом они, как будто, были вооружены.

Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева похитили директора фирмы. Полиция объявила в розыск серебристый Mercedes с болгарскими номерами.

Также мы сообщали о том, что силовики задержали двух братьев, которые похитили криптовалютчика. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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